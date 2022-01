Via alle domande per il bando di servizio civile Oltre gli sche(r)mi"

È stato pubblicato nei giorni scorsi il bando per la selezione di 56.205 volontari del Servizio Civile Universale 2021/2022. Tra i progetti finanziati, anche "Oltre gli sche(r)mi", l’iniziativa dei Comuni di Chiusa Pesio, Cherasco, Cortemilia, Saluzzo, Vernante, dell'Unione Montana Valle Grana e dell'Unione Montana Valle Stura per la ricerca di tredici giovani da impiegare nel settore patrimonio storico, artistico e culturale per la valorizzazione delle storie e delle culture locali.



Il progetto, che avrà una durata di 12 mesi, ha come obiettivo generale promuovere, rendere accessibili e fruibili le opportunità di valorizzazione delle culture locali, specialmente per le famiglie, con particolare interesse alle forme di educazione che riducono le povertà educative realizzate attraverso l’attenzione al contesto culturale e al patrimonio disponibile.



Nello specifico, Oltre gli sche(r)mi mira a:

- Promuovere attraverso l’utilizzo di strumenti analogici e digitali le opportunità di promozione culturale così da renderle maggiormente accessibili a un pubblico più vasto.

Realizzare eventi e iniziative, anche educative, sul territorio, volte a far conoscere la cultura e le tradizioni locali.

- Aggiornare l’offerta culturale strutturando delle occasioni rivolte principalmente alle famiglie per consentire la fruizione delle opportunità.

Le ragazze e i ragazzi tra i 18 e 28 anni interessati, possono inviare la domanda entro le ore 14 del 26 gennaio 2022. Gli incarichi inizieranno entro il 20 giugno 2022. Ogni operatore del Servizio civile riceverà 444,30 euro al mese.



La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on line attraverso la piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it/.



Per accedere alla piattaforma sono necessari:

- il codice SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero

- le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale per i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.



Per la candidatura occorre inoltre avere curriculum vitae e carta di identità aggiornati. Per approfondire, consulta il link al sito della Provincia di Cuneo: https://www.provincia.cuneo.it/servizio-civile/index.



Per informazioni specifiche, contatta Marco Audisio, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Chiusa di Pesio allo 0171735917 o all'indirizzo tecnico@comunechiusapesio.it.