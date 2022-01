Nuove investiture nell'Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero

Il nuovo anno 2022 trova arricchito l’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero di un nutrito stuolo di nuovi ed illustri adepti che hanno ricevuto la solenne investitura a dicembre, durante la tradizionale Vijà di Natale presso il Roero Park Hotel di Sommariva Perno.

Nel rigoroso rispetto delle norme anti-Covid e sotto la guida del cerimoniere Paolo Rosso e del presentatore Claudio Calorio la cerimonia si è snodata, come da tradizionale copione, con solennità ed agilità insieme. Il clou della prima parte è stato l’articolata relazione del Gran Maestro Carlo Rista che ha tratteggiato la vita e le attività dell’Ordine, a beneficio soprattutto degli aspiranti neo cavalieri; egli non ha inoltre tralasciato di ringraziare vivamente tutti i collaboratori ed ha invitato ad un commosso ricordo dei soci deceduti nell’ultimo anno.

Le nuove investiture

Basaglia Alessandra, insegnante; Briga Gabriella, imprenditrice; Facco Giuseppina, medico ematologo e neo sindaco di S. Stefano Roero; Giovannini Marta, avvocato; Pellerino Silvana, architetto; Alessio Pietro, ingegnere civile e ambientale; Battaglino Claudio, coordinatore team Apro; Brandino Bruno, imprenditore agricolo; Cirillo Nicola, direttore alberghiero; Cornaglia Mariano Giovanni, imprenditore agricolo; Decastelli Massimiliano, imprenditore; Dellarossa Federico, ingegnere civile; Farina Tiziano, consulente assicurativo; Lucia Claudio, medico chirurgo, presidente Ordine Medici AT; Marchisio Mattia, imprenditore agricolo; Marengo Roberto, direttore di società; Olivero Giovanni Claudio, commercialista, presidente Banca Credito Cooperativo Cherasco; Ostorero Carlo Luigi, docente Politecnico Torino; Pavin Carlo, fotografo; Porro Ezio, Imprenditore; Rolla Renato, avvocato.

Nominati cavalieri honoris causa: Don Dino Negro, Canonico e parroco del Duomo di Alba; Ghisolfi Beppe, professore.

Impossibilitati a partecipare e quindi in attesa di investitura nel corso del 2022:

Boffa Federica, imprenditrice vitivinicola; Costa Giuseppe, imprenditore agricolo; Racca Luca, chef; Profumo Francesco, presidente Fondazione San Paolo.

Vijà natalizia con premi e borse di studio

Come ogni anno la Vijà, nella propiziatrice atmosfera natalizia, ha voluto riconfermare la vocazione sociale dell’Ordine sia con una ricca conclusiva lotteria benefica, sia con un concreto incoraggiamento all’impegno dei giovani nelle formazioni bandistiche roerine, prezioso patrimonio di cultura e tradizione locale da difendere e sostenere. Così, quattro borse di studio, già elargite rispettivamente da Bruno Ceretto (Ceretto Aziende Vinicole), Banca d’Alba, Bruno Geraci e Carlo Rista e non ancora potute assegnare, sono state unificate, consenzienti i donatori, in due borse di studio/sostegno del valore di cinquecento euro ciascuna e consegnate ai rappresentanti delle Bande Musicali “Giuseppe Verdi” di Sommariva Bosco e “La Paesana” di Vezza d’Alba.

Il festoso incontro, con la presenza di oltre duecento partecipanti, comprese le rappresentanze milanesi e torinesi, è proseguito, in un salone elegantemente addobbato, con l’immancabile cenone, che, come vuole una Vijà rispettosa delle tradizioni, ha coinvolto tutti in alcuni momenti suggestivi, cori, poesie, musiche, danze; tutti guidati con maestria dal già citato cavaliere Claudio Calorio e dal cavaliere e noto cantore del Piemonte, Piero Montanaro.