La presenza di ratti o di to pi porta inevitabilmente ad aumentare la carica batterica presente all’interno di un ambiente.

Perciò non è possibile limitarsi ad eliminare il roditore, o i roditori se sono più di uno, ma bisogna unire i due procedimenti: quelli di derattizzazione e sanificazione. Molto spesso i topi vengono rilevati grazie alle tracce che lasciano: potrebbero essere i loro escrementi che sono piccoli e tondeggianti, ma anche più spesso le urine che rilasciano nell’ambiente un odore tipico di ammoniaca. Un altro elemento che può mettere in allarme i responsabili di un edificio sono i segni del loro rosicchiare, su qualunque tipo di materiale.

I topi tendono a nascondersi durante le ore del giorno o quando rischiano di venire scoperti, magari mentre stanno saccheggiando una dispensa. In alcuni casi è possibile vederli, ma le nostre città sono infestati dai topi e in realtà non li incontriamo così spesso proprio per questa loro attitudine a scappare rapidamente quando sentono la presenza umana. Rimane il fatto che si tratta di animali piuttosto aggressivi se fronteggiati, per cui non bisognerebbe procedere da soli nella loro cattura ma lasciare questo compito a professionisti esperti che lavorano presso un’azienda di derattizzazione.

Andare affidarsi agli esperti soprattutto in questo caso significa fare una scelta assolutamente saggia e di buon senso anche contando sul fatto che ormai questo tipo di realtà hanno strumenti prodotti e usano tecniche veramente molto moderne e innovative per affrontare qualunque tipo di infestazione e propongono al cliente spesso prezzi competitivi e linea col mercato del momento

Sono tanti i roditori che possono infestare un edificio di tua pertinenza: non solo ratti direttamente provenienti dalle fogne ma anche topi selvatici o topi domestici.

I ratti sono i più pericolosi in assoluto, perché soggiornando tantissimo tempo nelle fogne sono ricettacolo di microrganismi patogeni, virus, batteri, pulci che veicolano malattie mortali.

Una infestazione da ratti o da topi non si può risolvere certo in un giorno, perché bisogna fare un sopralluogo accurato e ispezionare anche dintorni per comprendere da dove sono giunti e come hanno trovato facilità di accesso.

Potrebbero aver contaminato le dispense, le cantine, le soffitte, gli ambienti in generale e dunque, dopo aver avuto la certezza di aver sfrattato fino all’ultimo roditore, bisognerà pensare a riportare l’edificio che è stato disinfestato alle condizioni igienico sanitarie auspicabili per proteggere la vita umana.

Per questo alcuni professionisti hanno pensato di unire nelle loro competenze entrambe le mansioni di derattizzazione e sanificazione. Le procedure utilizzate per sanificare gli ambienti hanno lo scopo di andare ad azzerare la carica batterica, virale e microbica che sicuramente è cresciuta in maniera esponenziale a causa della presenza di topi e di ratti. In questo modo i nostri figli potranno ritornare a giocare in tutta sicurezza, senza il rischio di toccare ambienti contaminati.

Ecco perché non bisogna perdere tempo nel caso in cui ci si accorge di essere vittima di un'infestazione di lattine bisogna andare a buttarsi in metodi fai da te che non servirebbero a niente