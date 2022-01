Immobiliare: il 2021 è stato un anno da record

Il 2021 è stato un anno record per l'immobiliare in Italia con oltre 700.000 compravendite. Complice un 2020 molto difficile per il settore immobiliare a causa del lungo lockdown, un 2021 ricco di incentivi fiscali per la ristrutturazione e dei tassi di mutuo per la prima casa molto vantaggiosi, gli operatori del settore immobiliare hanno registrato un anno record, il migliore degli ultimi 15 anni.

Secondo il sondaggio realizzato online da Vorrei.it, proptech specializzata nella valutazione immobile online, il 69% degli agenti immobiliari intervistati ritiene che il 2021 sia stato un anno eccezionale, forse irripetibile.

All'inizio del 2021 si prevedeva un anno di ripresa, dopo un 2020 frenato dal Covid-19, ma non così importante.

La possibilità di acquistare casa con imposte ridotte per gli under 36 e mutui a tasso fisso inferiore all'uno per cento hanno attratto molti giovani, decisi ad abbandonare la locazione per diventare proprietari immobiliari.

In particolare per i giovani con meno di 36 anni, e con un valore dell’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 40mila euro all’anno, il Decreto Sostegni bis ha previsto una nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa: l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Inoltre è prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Sul fronte dei mutui i tassi non sono mai stati così bassi, arrivando nelle ultime settimane del 2021 ad essere erogati a tassi fissi inferiori all’uno per cento.

Infine la possibilità di ristrutturare la casa appena acquistata usufruendo di numerosi bonus fiscali ha ulteriormente accentuato l’interesse per l’acquisto della prima casa.

Questi fattori hanno fatto crescere la richiesta di abitazioni con un progressivo aumento dei prezzi a scapito del mercato della locazione che durante il 2021 ha subito un calo del 20%.

Dopo anni di un mercato immobiliare tiepido, rispetto ai livelli che si registravano negli altri paesi europei, l’Italia sembra aver ritrovato l’interesse per il mattone che negli anni 90.

Lo studio condotto da Vorrei.it per misurare il sentiment degli operatori conferma il buono stato del settore dell’intermediazione immobiliare e dell’indotto che ogni compravendita genera tra acquisto, ristrutturazione, decorazione e arredamento.

L'aumento delle compravendite registrate dagli agenti immobiliari conferma anche la tendenze dei proprietari a rivolgersi ad operatori qualificati per vendere casa affidando il loro immobile a uno dei 17.000 agenti immobiliari attivi in Italia, prevalentemente organizzati in piccole realtà imprenditoriali con agenzie che nel 43% dei casi sono composte da meno di tre addetti.

"Erano anni che il mercato immobiliare italiano non vedeva così tante transazioni, dopo la crisi del 2008, gli anni successivi sono stati al di sotto delle aspettative con una ripresa che ha cominciato ad essere sostenuta nel 2019, ma è stata bloccata dall’arrivo del Covid. Ci aspettavamo un 2021 forte, ma non con i livelli di compravendita che sono stati ben oltre le previsioni e la maggior parte degli operatori concorda su un anno record", secondo Ivan Laffranchi, ceo di Vorrei.it.

E il 2022 come andrà?

“Ci si aspetta un primo semestre in crescita business, affari, immobiliare con un aumento dei prezzi, in particolare sulle piazze di Milano e Torino, a meno che il mercato venga raffreddato da nuove limitazioni o da un lockdown. Dobbiamo anche notare come sia aumentato l’interesse per gli appartamenti e le case che hanno uno spazio aggiuntivo per creare uno spazio destinato allo smart working. ”, conclude Laffranchi.

Il mercato immobiliare dovrebbe mantenere ritmi sostenuti fino all’estate, per poi rallentare a cavallo dell’estate. I prezzi tenderanno ad aumentare soprattutto nelle grandi città dove è maggiore la richiesta da parte di piccole e medie superfici, più ricercate dalle giovani coppie.