Imperial Capital ha trasformato la sua Filiale di Milano in una controllata autorizzata

Il trading di azioni, indici, merci, valute e altri asset è un’attività che grazie a Internet ha avuto una progressiva crescita anche tra piccoli investitori. E’ però necessario, per poter operare consapevolmente e con opportunità reali di profitto, essere costantemente aggiornati su notizie, trend, eventi cruciali dei mercanti di riferimento nei quali si sta commerciando.

Molte piattaforme per attirare utenti offrono gratuitamente molti degli strumenti utili, come ad esempio i calendari economici, ovvero l’elenco degli eventi globali in arrivo che potrebbero influenzare un determinato mercato. Un importante provvedimento di bilancio in Cina, un summit dei produttori petroliferi, la riunione dei paesi industrializzati, sono eventi locali o internazionali riportati in un calendario economico che danno modo al trader di seguire l’evento e le sue conclusioni e comportarsi di conseguenza nell’attività di scambio.

Imperial Capital SIM SPA opererà a Milano come filiale europea autorizzata

Tra gli eventi e indicatori di una qualche importanza dell’ultimo periodo, l’annuncio della nota società britannica Imperial Capital Group, LLC, che la sua affiliata Imperial International ha completato, dopo l’autorizzazione della Consob, il processo di transizione che consentirà alla sua filiale milanese di operare in Italia come società di investimento.

La mossa di Imperial Capital ha anche più largo respiro europeo, perché dopo la Brexit la società ha perso il “passaporto” che le permetteva di operare in tutta l’UE. Ora, la sua affiliata Imperial Capital SIM S.P.A. potrà operare non solo in Italia ma in tutti i paesi UE.

Cos’è Imperial Capital LLC?

Imperial Capital LLC si occupa a 360 gradi di investimenti, sia di clienti istituzionali che di compagnie private. Essa segue gli investimenti, le operazioni di trading, le analisi finanziarie per i suoi clienti di tutti i settori. La sua affiliata Imperial Capital International ha 3 sedi, una a Londra, una a Tel Aviv, e la terza appunto a Milano.

Ora, dopo l’approvazione delle autorità italiane, la sua filiale milanese potrà operare come società di investimenti in Italia e in tutta Europa, risolvendo la problematica posta dalla Brexit a Imperial Capital come a molte altre società britanniche.

Allo stesso tempo, l’importante attività di Imperial Capital costituirà un’occasione di crescita anche per la città meneghina e per l’economia italiana. Amministratore Delegato di Imperial Capital SPA è stato nominato Julien Sida, che ha dichiarato. “La capacità di adattarsi è uno dei punti di forza in tutta azienda. Ora potremo operare in Italia e con passporting in tutta Europa. Stiamo anche assumendo nuove figure e talenti che ci consentano di affrontare al meglio questa sfida”.

Julien Sida è entrato in Imperial Capital nel 2015 come CEO di High Yield Sales ed è stato successivamente trasferito a Milano. In precedenza, Sida era in Credit Sales presso KNG Securities, GFI Group e Deutsche Bank.

Conclusioni

Negli investimenti e in generale nel trading di asset, la conoscenza degli eventi che possono influenzare il quadro economico nel breve periodo come a più lunga scadenza, sono un elemento fondamentale per assumere decisioni corrette. I calendari economici sono uno degli strumenti più utili perché danno un quadro immediato di quali eventi prossimi potranno condizionare i mercati. Altrettanto importanti sono strumenti come l’analisi finanziaria.

Una delle società leader nel campo degli investimenti, degli strumenti di trading e dell’analisi finanziaria, Imperial Capital, ha recentemente annunciato che la sua controllata milanese Imperial SIM SPA potrà ora operare nel settore in Italia e in tutta europa. Con il compimento della Brexit, infatti, le società britanniche hanno perso il passporting per operare nei paesi UE. Questo ha costretto le società del Regno Unito, in particolare quelle attive nel campo finanziario e degli investimenti, a trovare rapidamente soluzioni per operare nel continente europeo. Sotto questa chiave va letta anche l’operazione milanese di Imperial Capital LLC con la sua controllata italiana.