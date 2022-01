L'azienda che guarda al futuro semplifica il presente

Per un’azienda essere competitiva, innovativa al passo con i tempi è molto importante.

Nell’era della digitalizzazione, della comunicazione veloce è fondamentale essere sempre presenti e tener conto delle esigenze dei clienti.

Altresì, è davvero molto importante adottare e seguire delle strategie che consentono di facilitare e semplificare le innumerevoli attività aziendali, non soltanto quelle relative alla produzione, ma anche e soprattutto tutte quelle azioni necessarie per far sì che i clienti conoscano ed apprezzino l’azienda stessa.

A tal proposito, è opportuno citare Dynamics 365, ossia un insieme di applicazioni aziendali intelligenti che possono aiutare la crescita ottenendo risultati migliori e reali.

Scegliere Dynamics 365 consente di avere un unico portafoglio ricco di applicazioni che favoriranno un’eccellenza produttiva, professionale e lavorativa ed in più garantirà al cliente esperienze più coinvolgenti e maggiormente soddisfacenti.

Cosa è il CRM?

L’acronimo CRM (Customer Relationship Management) è un sistema software che favorisce l’interazione tra l’azienda ed i clienti.

Queste soluzioni sono state impiegate inizialmente dal reparto vendite; con il tempo, considerati i risultati importanti e positivi ottenuti, la loro applicazione è stata estesa anche al reparto marketing, commerciale sia online che offline e al customer service.

Come funziona il CRM? La risposta a questa domanda potrebbe essere: in modo molto semplice, veloce, pratico ed intuitivo.

Infatti, il CRM raccoglie costantemente i dati dei clienti al fine di analizzarli e di utilizzarli per migliorare i risultati aziendali.

I software CRM, volendo semplificare, veicolano un messaggio positivo, di apprezzamento che l’azienda invia ai suoi clienti.

Si tratta di strumenti che consentono di conoscere il cliente, di valorizzarlo e, di rimando, di aumentare l’autorevolezza del brand stesso.

Quali sono i vantaggi del software CRM?

Come già accennato, sono molteplici i vantaggi che questi software intelligenti offrono.

Consentono di muoversi con tempismo; quindi, devono essere visti come una preziosa possibilità per presentare al cliente il prodotto giusto, al momento giusto e, soprattutto, nel modo giusto.

Un altro vantaggio riguarda il team di assistenza, in quanto agevola e velocizza la risoluzione di eventuali problemi e controversie riducendo di gran lunga i tempi.

Inoltre, i software CRM consentendo la conoscenza del cliente, mostrano chiaramente i punti di forza e quelli più deboli dei prodotti aziendali; questi dati sono necessari per apportare delle modifiche e dei miglioramenti che gioveranno all’azienda ed al cliente stesso. Questo aspetto non può e non deve essere trascurato, in quanto è la base per un rapporto di fiducia e per una relazione stabile tra le parti.

Perché scegliere il CRM Dynamics 365?

Dynamics 365 è un software CRM sviluppato con lo scopo di rispondere alle esigenze ed alle richieste delle aziende, al fine di garantirne la presenza sul mercato come attori protagonisti e non come semplici spettatori.

La fidelizzazione del cliente è uno degli aspetti più importanti per un’azienda. Il cliente che si sentirà coccolato, preso in considerazione e ascoltato, difficilmente potrà optare per altri concorrenti. Quando si parla di fidelizzazione è bene tenere a mente che questo processo non passa soltanto la scelta economica, ad esempio prezzi bassi e competitivi, ma anche attraverso piccole attenzioni per nulla scontate e superflue.

Questi sistemi sono facili, veloci e pratici da utilizzare; quindi, possono essere adoperati a più livelli all’interno dell’azienda.