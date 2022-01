Amanda Sandrelli interpreta “Lisistrata” sul palco del Politeama a Bra

Prosegue con successo la stagione teatrale del Politeama Boglione di Bra, che vede come secondo spettacolo in cartellone per questo 2022 la commedia “Lisitrata” di Aristofane, interpretata da Amanda Sandrelli per la regia di Ugo Chiti, che andrà in scena domenica 16 gennaio.

Chiti, con la sua capacità di interpretare la classicità con occhio contemporaneo e insieme rispettoso dell’originale, riscrive una delle più antiche opere teatrali dell’Occidente, che vanta oramai quasi 2500 anni di vita. “Lisistrata”, infatti, è andata in scena per la prima volta nel 411 a.C. al teatro di Dioniso ai piedi dell’Acropoli di Atene: si tratta di un'opera di straordinaria attualità in cui il commediografo greco pone, per la prima volta, le donne sullo stesso piano degli uomini, in nome di un vero e proprio riscatto di genere. Questa commedia è il primo testo oggi noto che tratti il tema dell'emancipazione femminile tramite una concreta collaborazione tra donne.

Il meccanismo teatrale dell'opera è modernissimo, una specie di farsa in cui si ride molto, ma che in maniera paradossale e insieme umana ci fa scoprire senza falso pudore, tra sghignazzi e continui e doppi sensi, i meccanismi perversi dell’irragionevolezza umana. Il linguaggio, diretto e divertente, racconta i vizi, le perversione, il malcostume, la corruzione, le debolezze che portano da millenni a ritenere la violenza l’unico mezzo per risolvere i conflitti, per appianare le liti. Lo fa mettendo bene in chiaro che questo meccanismo opera sempre e a qualsiasi livello: che sia quello politico e territoriale, sia su ogni altro ambito della vita degli esseri umani, con l’unica conseguenza della sottomissione del più debole. Debole ovviamente solo in termini di forza fisica, e non certo di intelligenza, di cultura, di sensibilità.

Sul palco insieme alla Sandrelli ci sono Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda, Elisa Proietti e Lucianna De Falco nel ruolo di Spartana. Lo spettacolo inizia alle 21. Accesso in sala con green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

Eventuali cambiamenti nella programmazione degli spettacoli o sulle regole per entrare a teatro dovuti all’evoluzione della situazione epidemiologica saranno tempestivamente indicati sul sito www.turismoinbra.it. Informazioni presso l’Ufficio cultura turismo e manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, o chiamando lo 0172-430185.