Migliora, ben oltre le previsioni, la qualità dell’aria in Piemonte. Lo si evince da un primo rapporto dell'Arpa, l'Agenzia regionale per l'ambiente.

Da una prima valutazione dei dati relativi al particolato PM10, misurato nell’anno appena concluso esclusivamente mediante analizzatori automatici (da considerare indicativi in quanto non ancora sottoposti a certificazione finale come previsto dalle procedure del Sistema di Gestione Integrato), si rilevano infatti prevalentemente concentrazioni medie annue inferiori o, al più, uguali all’anno precedente.

Il numero di giornate con concentrazioni medie giornaliere superiori al valore limite è in gran parte inferiore a quelle registrate nel 2020, come anche risulta ridotto, rispetto all’anno precedente, il numero di stazioni oltre il limite di 35 giorni su base annua.

Sfavorevole alla dispersione degli inquinanti in atmosfera è risultato in particolare il periodo di fine anno, in corrispondenza del quale si sono verificati diversi superamenti del valore limite giornaliero del PM10. Fino al mese di ottobre infatti, a differenza degli anni precedenti, non si era superato il limite dei 35 giorni di concentrazioni superiori a 50 µg/m³ su base annua.

L’analisi delle precipitazioni evidenzia come l’anno 2021 sia stato caratterizzato da un deficit annuo di circa il 17% rispetto alla norma 1991-2020, con una carenza di pioggia accumulatasi principalmente nella seconda metà dell’anno (nonostante l’intenso evento alluvionale che ha interessato il basso alessandrino al confine con la Liguria il 4 ottobre).

Anche quest’anno, come nel 2020, è stata soprattutto la precipitazione dell’ultimo trimestre a mancare in tutta la regione, fatto salvo l’evento già citato che, tuttavia, è risultato essere circoscritto nel tempo e nello spazio. Molto negativo in particolare il bilancio del mese di dicembre, quando le piogge totali osservate sono state ben al di sotto della norma climatica e anche le giornate piovose inferiori a quando atteso.

Il numero di giornate piovose totali in Piemonte dell’ultimo trimestre del 2021 è stato invece essenzialmente in linea con la climatologia del periodo. Sul fronte delle temperature il 2021 è stato decisamente in linea con la norma 1991-2020, e mediamente 1°C più fresco del 2020.

“Un grande risultato - sottolineano il presidente della Regione Cirio e l’assessore all’Ambiente Marnati – che conferma il nostro impegno ma anche la bontà delle azioni messe in campo che stanno portando significativi benefici. La salute dei piemontesi è una priorità per la nostra Giunta”.

“Il dato non solo è il migliore in assoluto sulla media annuale in Piemonte da quando esistono i rilevamenti – aggiunge Marnati – ma anche il miglior dato in assoluto di sempre, così come il numero di giornate che hanno sforato i limiti di legge è il più basso in assoluto”.

Clicca qui per aprire il rapporto di Arpa Piemonte.