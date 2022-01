Covid-19, in Piemonte oltre 100mila persone in isolamento domiciliare: positivo il 20% dei tamponi

- I CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 16.937 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 14.624 dopo test antigenico), pari al 20,16% di 84.369 tamponi eseguiti, di cui 70.025 antigenici.

Dei 16.937nuovi casi gli asintomatici sono 12.156 (71,8%).



I casi sono così ripartiti: 13.919 screening, 2248 contatti di caso, 770 con indagine in corso.



Il totale dei casi positivi diventa 550.839, così suddivisi su base provinciale:

46.329 Alessandria

26.332 Asti

18.829 Biella

77.936 Cuneo (+4.300 da ieri)

42.855 Novara

285.629 Torino

19.041 Vercelli

20.279 Verbano-Cusio-Ossola

2.524 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi

11.085 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale



I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.460 (+49 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 122 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 109.352.



I tamponi diagnostici finora processati sono 12.076.132 (+84.369 rispetto a ieri), di cui 2.764.654 risultati negativi.



- I DECESSI

Sono 14, 3 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il totale diventa quindi 12.107 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.603 Alessandria

731 Asti

451 Biella

1.492 Cuneo (+ 3 rispetto a ieri)

968 Novara

5.803 Torino

558 Vercelli

384 Verbano-Cusio-Ossola

117 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte



- I GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 427.798 (+4.849 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

34.243 Alessandria

20.870 Asti

14.114 Biella

60.556 Cuneo (+631 da ieri)

34.402 Novara

227.282 Torino

15.270 Vercelli

15.959 Verbano-Cusio-Ossola

1.659 extraregione

3.443 in fase di definizione

- I VACCINATI

Sono 44.734 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 2.991 è stata somministrata la prima dose, a 3.402 la seconda, a 38.341 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 8.108.518 dosi, di cui 3.120.453 come seconde e 1.528.359 come terze, corrispondenti al 98,5% di 8.235.500 disponibili.

Oggi sono arrivate e sono state consegnate alle aziende sanitarie 98.280 dosi di Pfizer over12, 48.000 di Pfizer pediatrico e 53.300 di Moderna.

- IL CHIARIMENTO DELL'UNITA' DI CRISI

L’Unità di Crisi ha diffuso oggi un chiarimento ai Sisp delle aziende sanitarie locali e ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Come previsto dalla normativa nazionale, nel caso di soggetti sintomatici o con link epidemiologico (ad esempio i contatti stretti di un caso) che risultino positivi al tampone antigenico non è necessaria la conferma del test molecolare.