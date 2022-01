Il test negativo anti Covid per tornare a casa? In Piemonte la Cina ha scelto solo l'Istituto zooprofilattico

Il tampone negativo per tornare in Cina, a casa? I cittadini della Grande Muraglia dovranno affidarsi necessariamente all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.



Le regole del gigante orientale, infatti, sono rigidissime: per potersi imbarcare su un aereo diretto verso Pechino è necessario ottenere un codice sanitario, che viene rilasciato dall’Ambasciata o dai Consolati generali cinesi in Italia.



Ma per il rilascio di questo codice che "testimonia" la salute del viaggiatore occorre presentare una serie di documenti, tra i quali il referto di negatività al test molecolare, che deve essere rilasciato da strutture designate dalla Repubblica Popolare Cinese.



E con l'accordo ratificato nelle scorse ore (in collaborazione con Angi Italia, l'Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese, che ha sede proprio a Torino), l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta è diventato l’unica istituzione in Piemonte a essere stata accreditata dal Ministero della Sanità cinese per il rilascio della certificazione attestante la negatività al test molecolare Covid-19.



Attualmente la comunità cinese è composta a Torino da circa 12.000 cittadini, quella piemontese da 26.000.



"L’accreditamento dell’IZSPLV - si legge in una nota diffusa dall'Istituto - permetterà ai cittadini cinesi di velocizzare le operazioni per il rilascio del codice sanitario per il rientro nel proprio Paese".