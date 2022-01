Calcio: stop ai campionati di Serie D, si riparte il 23 gennaio

Stop al campionato di Serie D. Il Consiglio direttivo ha fissato al 23 gennaio la data della ripresa con la disputa delle gare previste per domenica 9.

Nei prossimi giorni saranno riprogrammate le date relative ai recuperi ancora non giocati.

Il Dipartimento Interregionale ha disposto:

– la ripresa del Campionato Serie D 2021/2022 per domenica 23 gennaio 2022 con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9 gennaio 2022; nelle date seguenti sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari;

– per le date del 12, 16 e 19 gennaio p.v. saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione.

Si precisa che in detto periodo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere l’attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle che saranno emanate successivamente alla data odierna ovvero di prossima entrata in vigore, previste per l’attività di interesse nazionale e dei Protocolli F.I.G.C..