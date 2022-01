Sci: alte temperature e diminuzione dell'innevamento, tante variazioni al calendario regionale

Nei prossimi giorni, a causa della diminuzione dell’innevamento dovuto alle alte temperature, il calendario delle gare dei circuiti regionali sarà ampiamente rimaneggiato.

Al momento è previsto per domenica 9 e lunedì 10 gennaio a Bielmonte il recupero delle gare FIS del Trofeo Colomion di Slalom, che erano inizialmente in programma lunedì 3 e martedì 4 gennaio a Bardonecchia ed erano già state posticipate.

I Trofei LP Photocolor e Icemont per le categorie Children e Pulcini, in programma martedì 4 gennaio a Bielmonte, sono rinviati a data da destinarsi, così come le gare dei Children che il Prato Nevoso Team aveva programmato per oggi, mercoledì 5.

Rinvio a data da destinarsi anche per le gare promozionali del 6 gennaio, organizzate dall’Asd Colomion nell’ambito della Festa dei Club Provincia di Torino-Trofeo Bardonecchia Ski.

Domenica 9 gennaio a Sestriere dovrebbe essere recuperato il Trofeo PL3 valido per il Campionato Bravo, organizzato dal Centro Sci Torino. Nell’ambito del medesimo circuito è invece rinviato a data da destinarsi il Trofeo CMP Emozioni Sportive, che era programmato per mercoledì 5 gennaio a Sauze d’Oulx.

Per consultare le variazioni del calendario regionale ufficialmente confermate si può accedere al sito del Comitato FISI Alpi Occidentali alla pagina http://www.fisiaoc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=224