Cirio visita la nuova sede del Centro vaccinale ACA-Poliambulatorio S. Paolo

Prosegue la campagna vaccinale contro il Covid-19 e, nel nostro territorio, l'hub vaccinale ACA-Poliambulatorio San Paolo continua a dare un importante supporto all'AslCn2 nella lotta alla pandemia, gestito dall'amministratore delegato del Poliambulatorio Luciano Cane con il coordinamento sanitario del dott. Massimo Foglia.

A constatare l'intensa operatività del Centro – non più ubicato presso la sede dell'Associazione Commercianti Albesi ma instaurato, sempre ad Alba, nei nuovi locali del Poliambulatorio San Paolo, in via Vivaro 13/A – martedì 4 gennaio è intervenuto anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio, che dai vertici della Regione, con l'assessore alla Sanità Luigi Icardi, gestisce la lotta al Covid-19.

Nella sola giornata del 4 gennaio il Centro ha somministrato oltre 200 dosi, mentre in totale, dall'inizio dell'attività, il 26 aprile 2021, l'azione di ACA e Poliambulatorio San Paolo, in stretta sinergia con l'AslCn2 diretta dal dott. Massimo Veglio, ha portato le inoculazioni ad un totale di 13.800.

"Continuiamo a dare il nostro contributo alla campagna di immunizzazione della popolazione – afferma il direttore ACA, Fabrizio Pace – con un ambizioso progetto sviluppato in collaborazione con il Poliambulatorio San Paolo, che fa parte del Gruppo ACA. Grazie alla copertura vaccinale di gran parte della cittadinanza siamo tornati a svolgere le nostre attività in un contesto di sicurezza sanitaria, aspetto che è stato molto apprezzato anche dai movimenti turistici, voce cruciale della nostra economia. Per recuperare una piena normalità la strada è ancora lunga, ma siamo certi che quella intrapresa sia la più giusta".

"Se il Piemonte è tre punti sopra la media nazionale nella campagna vaccinale è grazie alla collaborazione tra il sistema sanitario pubblico e il mondo privato, anche delle nostre aziende. L'impegno dell'ACA ne è la dimostrazione concreta, fin dal primo giorno" sottolinea il governatore del Piemonte Alberto Cirio.

Per ulteriori informazioni e per prenotare la somministrazione presso il Centro ACA-Poliambulatorio San Paolo è sufficiente contattare la Segreteria dell'ACA al numero 0173.226611.

Queste le prossime date disponibili nel mese di gennaio 2022: giovedì 13, sabato 15, domenica 16, martedì 18, giovedì 20, sabato 22, domenica 23, martedì 25, giovedì 27, sabato 29, domenica 30. Per febbraio sono già programmate le giornate di martedì 1, giovedì 3, martedì 8 e giovedì 10. Il calendario viene costantemente implementato.