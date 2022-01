Rincari in bolletta e prezzo delle materie prime alle stelle: il 2022 si prospetta un anno a tinte fosche

Il 2022 si presenta fin da subito come un anno a tinte fosche per le tasche dei cittadini: l'aumento dell'energia non inciderà solo sulle bollette di luce e gas, ma a cascata su numerosi altri settori da quello dei trasporti a quello alimentare.

E mentre da ieri, mercoledì 5 gennaio, sono partiti ufficialmente i saldi, le spese "folli" che si dovranno affrontare in ogni famiglia non sono tanto per giubbotti e maglioni, quanto più per bollette e carburante.

Il problema, però, non riguarda solo i privati, ma anche gli imprenditori e settori come quello edilizio e metalmeccanico.

Una tempesta annunciata. A maggio 2021, dopo l'azzeramento che aveva portato il lockdown, ne avevamo parlato con l'imprenditore monregalese Paolo Manera (leggi qui) che aveva evidenziato come il costo di legno lamellare, acciaio, materiali per isolanti etc., stesse subendo un'impennata nei prezzi, tale da compromettere il lavoro delle piccole imprese.

Come sta andando oggi la situazione?

"La situazione è drammatica" - spiega Manera - "quello che abbiamo davanti è un mercato falsato: da un lato le persone cercano di accedere ai vari bonus che vengono proposti, ma è la liquidità a mancare. Le agevolazioni hanno dato una spinta alla ripartenza, ma mancano i materiali e di conseguenza è una corsa ad ostacoli per finire tutto in tempo. Il costo delle materie prime nell'ultimo anno ha visto una crescita costante del 3-4% al mese, il prezzo al metro cubo del legno lamellare è praticamente raddoppiato, arriva anche a costare 800 euro. E' una tempesta per le piccole imprese artigiane, ma anche per i privati cittadini. Che cosa accadrà quando i bonus saranno terminati? Se poi ampliamo il raggio, in questo periodo, oltre ai rincari in bolletta e sulle materie prime, molti dovranno anche fare i conti con la sostituzione della tv-modem per il cambio di frequenza e altri anche delle auto per il blocco dei diesel. Una stangata insostenibile per cittadini e imprese".