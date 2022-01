Ceva, lungo la statale 28 una discarica a cielo aperto [FOTO]

"Divieto di abbandono e deposito anche temporaneo di rifiuti", il cartello è chiaro, come quello che indica l'impianto di videosorveglianza dell'area, eppure un tratto la statale 28 del "Colle di Nava" è diventa una discarica a cielo aperto.

Materassi, borse, carta, bottiglie di plastica e anche parte della struttura di un divano. Questi sono soltanto alcuni dei rifiuti che sono stati abbandonati in questi giorni sulla statale, poco dopo il concentrico di Ceva.

Il 16 febbraio scorso il comune aveva potenziato il sistema di videosorveglianza sul territorio, proprio per combattere l'abbandono e la dispersione dei rifiuti al suolo e nelle acque. Per incentivare inoltre il rispetto della raccolta differenziata, sul sito comunale, è stata fornita una guida al conferimento dei rifiuti, tradotta in più lingue e addirittura spiegata dagli eco volontari in "video tutorial", ma tutto questo sembra non bastare.

"Confidiamo nel senso civico dei cittadini e nel rispetto dei regolamenti, sperando che l'attività messa in campo non porti a sanzioni per comportamenti inappropriati" - avevano spiegato dall'amministrazione con l'installazione delle telecamere.