Tante persone in città a Cuneo, oggi, in una giornata di sole e dal clima gradevole.

Negozi aperti per i saldi, il Trovarobe in piazza Europa, per un'edizione straordinaria, e famiglie e bambini in piazza Galimberti per l'evento organizzato dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

Tanta gente a passeggio lungo l'asse centrale della città ma non troppe presenze nei negozi cittadini, nonostante gli sconti che arrivano fino al 60%.