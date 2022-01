Quando i presepi diventano vere opere d’arte! [FOTO]

Le prime testimonianze storiche del presepe risalgono al III-IV secolo, quando i cristiani raffiguravano nei loro luoghi di ritrovo, come ad esempio le catacombe, le immagini di Maria con il piccolo Gesù in grembo. Malgrado siano passati secoli e secoli, ancora oggi ognuno di noi rimane attratto dal presepe e alle sue peculiarità.

A Borgo San Dalmazzo Vincenzo Feleppa ogni anno verso ottobre, inizia a pensare a come realizzare il nuovo presepe per la Chiesa del Gesù Lavoratore a Borgo San Dalmazzo. Un impegno importante che lo porta a realizzare un presepe sempre diverso dall’anno precedente per disposizione e per i soggetti presenti.

Un grazie a Vincenzo e a tutte le persone che ogni anno dedicano tempo e impegno per realizzare nelle nostre chiese degli splendidi presepi.