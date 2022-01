Marta Bassino attesa in Slovenia, la terra che un anno fa la consacrò regina del gigante

La Coppa del mondo femminile rimane nel prossimo fine settimana in Slovenia ma si sposta dalla rinunciataria Maribor a Kranjska Gora, dove si disputeranno un gigante sabato 8 gennaio (ore 09.30 e 12.30) e uno slalom domenica 9 (ore 09.30 e 12.30), entrambi con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport.

Alle due gare prenderanno parte complessivamente undici atlete, sette fra le porte larghe e quattro fra i pali snodati: in gigante parteciperanno Marta Bassino, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Ilaria Ghisalberti, Vivien Insam e Roberta Midali. In slalom invece saranno presenti Lara Della Mea, Marta Rossetti, Sophie Mathieu e Anita Gulli. Assente per precauzione Federica Brignone: la valdostana accusa una leggera infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro e lavora per ripresentarsi nel prossimo appuntamento con la coppa in programma il 15 e 16 gennaio a Zauchensee con discesa e supergigante.

Dolci ricordi sulle nevi slovene per Marta Bassino: la piemontese può infatti vantare le uniche due vittorie azzurre su questa pista, entrambe colte a gennaio 2021 naturalmente in gigante. I precedenti parlano anche di tre podi per i nostri colori, sempre fra le porte larghe: due secondi posti con Nicole Gius nel 2007 e Federica Brignone nel 2012 e una terza posizione con Sofia Goggia nel 2018.