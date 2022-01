Il grazie del sindaco Borgna a chi ha lavorato per IllumiNatale e per Cuneo

Il grazie del sindaco Federico Borgna ai volontari e ai membri del Comitato dell'Illuminata, che aveva organizzato un mese di eventi e iniziative in città con IllumiNatale.

Cuneo bellissima, illuminata in ogni area della città, da via Roma a piazza Galimberti, lungo tutto l'asse di corso Nizza, piazza Europa, corso Giolitti, piazza Boves. Ogni area della città è stata valorizzata.

E poi spettacoli, concerti, parate e musica.

Purtroppo il decreto dello scorso 23 dicembre ha costretto ad annullare tutti gli eventi in programma. Iniziati l'8 dicembre con la Babbo Run e con lo spettacolo del funambolo che ha attraversato piazza Galimberti, sarebbero dovuti continuare fino ad oggi, 6 gennaio.

Si è salvato solo l'evento della Befana del vigile, che si è svolta oggi alla presenza di tanti bambini e famiglie. Ma niente spettacoli e niente eventi che portassero ad assembramenti.

Un grande sforzo e un grande lavoro da parte di tante persone, alle quali Borgna non ha voluto far mancare il suo grazie per aver reso così bella la città e viva la città, fino a quando la pandemia lo ha permesso.