Nella calza della Befana del Caffè Letterario di Bra c’è “Anna Karenina” di Lev Tolstoj

È arrivata la festa dell’Epifania. Oltre alle caramelle, la Befana porta sempre almeno un libro, a volte anche più di uno. E quest’anno non ha fatto eccezione.

Nella calza appesa al camino del Caffè Letterario di Bra, infatti, c’è “Anna Karenina”, il classicissimo di Lev Tolstoj. Secondo il poeta braidese Bernardo Negro, è un classico che non può mancare nella libreria di casa. In men che non si dica ci si ritrova catapultati indietro nel tempo, immersi in un’atmosfera da sogno e ancora alla scoperta di grandi amori.