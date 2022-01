Anche in musei e biblioteche di Cuneo richiesto il green pass rafforzato

A partire dal 10 gennaio, in ottemperanza al Decreto "Festività" (DL 24 dicembre 2021, n. 221), sarà necessario, per accedere ai luoghi della cultura, il Green pass rafforzato, ottenuto a seguito di vaccinazione o guarigione.



Sarà dunque necessario esibire il Green pass rafforzato per accedere a:



Museo Civico;

Museo Casa Galimberti;

Biblioteca civica;

Biblioteca 0-18;

Biblioteca per ragazzi di Cuneo Sud;



Sono esentati i bambini di età inferiore ai 12 anni e i soggetti con certificazione medica specifica.



Non cambiano le altre modalità di visita, permanenza e prestiti.