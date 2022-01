Bra, 764 i casi di contagio sotto la Zizzola. Sei i ricoverati a Verduno

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 6 gennaio, sono 764 i domiciliati a Bra attualmente positivi al Coronavirus. Sette giorni fa, il 31 dicembre scorso, erano 412 (+85% in una settimana), mentre il 94 dicembre erano 195.

Sei i cittadini braidesi a oggi ricoverati all'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno, dato invariato rispetto a sette giorni fa.



“Prosegue anche a Bra, come su tutto il territorio nazionale, l’impennata dei contagi dovuti alla diffusione della variante Omicron, maggiormente contagiosa – commenta il sindaco di Bra Gianni Fogliato –. La strada maestra per combattere il virus rimane il vaccino come dimostra il numero limitato dei ricoverati rispetto a quello dei positivi. Al momento la nostra Asl ha raggiunto una copertura totale della terza dose superiore al 33%, con oltre 50mila somministrazioni. Rivolgo un forte appello a tutte le persone, anche quelle con meno di 50 anni che non sono soggetti all’obbligo vaccinale introdotto dal Governo, affinché si vaccinino. Solo con una copertura completa potremo metterci al riparo dalle conseguenze più gravi della pandemia, senza dimenticare il rispetto scrupoloso delle misure di prevenzione”.



Si ricorda che, come da comunicazione dell’Asl, l’hub vaccinale presente all’interno dell’ospedale di Verduno è l’unico che consente un accesso diretto tutti i giorni dalle 20 alle 22. I dati sui contagi sono consultabili, quotidianamente aggiornati, sulla piattaforma https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte.