Bra, una cerimonia di investitura emozionante e in tutta sicurezza per i Battuti Neri [FOTO]

Il momento più solenne e intenso dell’anno per l’ Arciconfraternita della Misericordia di Bra è finalmente arrivato. Parliamo della cerimonia d’investitura, che tradizionalmente coincide con il giorno in cui la Chiesa celebra l’Epifania del Signore.

Prima del rito, il parroco di Sant’Andrea e Sant’Antonino ha pronunciato le antiche formule, elevando preghiere di benedizione e di ringraziamento. Quindi, aiutati dai Rettori uscenti, Francesco Lamberto , Giuseppe Lamberto e Luciano Leone , i neoeletti hanno indossato per la prima volta il camice nero, poi si sono cinti i fianchi con il cordone, hanno messo al collo il medaglione e preso in consegna il pastorale, meditando il significato della pagina di Vangelo sull’incontro dei Re Magi con il bambino Gesù.

Nella chiesa che sorge in via Vittorio Emanuele II, 207, in pieno centro cittadino, i Battuti Neri sostengono e promuovono il culto dell’Addolorata e organizzano la processione cittadina con gli antichi simulacri, che si tiene il venerdì che precede la Settimana Santa. Una tradizione piena del cuore popolare vissuta diversamente per due anni consecutivi, senza la Madonna a sfilare per le vie, ma sempre portata nel cuore dai confratelli e dalle consorelle dei Battuti Neri.