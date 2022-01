Il Comune di Monchiero investe in tecnologia: nuovo sistema di videoconferenza in sala consiglio

Il Comune di Monchiero , grazie ai fondi statali Covid 19, ha deciso di investire circa 10 mila euro in tecnologia, consolidando i servizi di comunicazione all’interno due locali comunali.

In particolare, nella sala consigliare del municipio, è stato installato e predisposto un sistema multimediale di videoconferenza e streaming che permetterà di effettuare i Consigli Comunali, le Giunte ed ogni altro tipo di riunione/conferenza anche non in presenza.

Invece, nel salone polifunzionale, in località Borgonuovo, è stato installato un videoproiettore, con relativo telo a scomparsa, per effettuare convegni, conferenze e quanto utile al Paese.