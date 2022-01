Racconigi sistema i locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari

“Con enorme piacere e soddisfazione posso finalmente comunicare che il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, con lettera del 3 gennaio, ha confermato al Comune di Racconigi il contributo di euro 17.634,37, richiesto con istanza a mia firma nel 2019, per la manutenzione del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Racconigi. Un altro importante tassello volto a migliorare il prezioso e costante servizio che i nostri volontari eseguono sul nostro territorio”.



Così il sindaco di Racconigi Valerio Oderda commenta il positivo esito della partecipazione del Comune di Racconigi al bando regionale per la concessione di contributi agli enti locali per le sedi dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari del Piemonte.



Molto felice anche il Capo Distaccamento Andrea Bordese: “Ringrazio l’Amministrazione comunale per questa bella notizia, con questo contributo andremo a migliorare ulteriormente il servizio andando ad adeguare gli spogliatoi del personale d’emergenza e sostituiremo gli attuali arredi con armadietti a doppio scomparto, anche in seguito all’entrata in comando di nuovi volontari, oltre a fare un intervento deciso sulla sede con opere di manutenzione e tinteggiatura”.



Un grande ringraziamento all’Amministrazione comunale arriva anche dal presidente della Associazione Compagnia di Santa Barbara Aldo Fissore: “Un doveroso grazie per l’erogazione di questo contributo, che ricadrà sul territorio e sui cittadini: lo scopo della Associazione Compagnia di Santa Barbara è quello di promuovere la sicurezza del territorio acquisendo fondi di finanziamento volti a migliorare l’efficienza dei locali, delle attrezzature e dei servizio dei cittadini”. mezzi necessari ai Volontari del Comando Vigili del Fuoco di Racconigi per eseguire i numerosi interventi tecnici urgenti a servizio dei cittadini".