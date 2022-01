Terapie intensive occupate per il Covid: solo Trento e le Marche stanno peggio del Piemonte

Solo Marche e Provincia Autonoma di Trento stanno peggio del Piemonte, se si parla di posti occupati in terapia intensiva: lo svela l'ultima rilevazione dell'Iss, Istituto Superiore di Sanità, che evidenzia come nella nostra regione – al momento – la percentuale di impegno di letti è del 21,7% (molto più alto della soglia fissata al 10%). Una situazione legata (anche) alla grande impennata di ieri, quando i nuovi ricoveri hanno visto crescere il dato da 122 a 136 pazienti accolti nei reparti per le situazioni più gravi.

Solo Marche e Trento, peggio di noi

Peggio del Piemonte, al momento, soltanto la Provincia Autonoma di Trento (27,8%) e le Marche (23,9%). Se si sposta invece l'attenzione su tutti i reparti di area medica, è la Valle d'Aosta a mostrare le maggiori difficoltà (42,4% di occupazione rispetto alla soglia del 15%), seguita da Liguria (34,2%) e Calabria (33,7%).