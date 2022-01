Nei primi giorni dell'anno serie di furti a Busca, il sindaco: "Carabinieri al lavoro. I cittadini segnalino movimenti sospetti"

Per diversi buschesi questo 2022 è iniziato con una visita inattesa (e poco carina), ovvero quella dei ladri. Sono tante, infatti, le segnalazioni che sin dal 2 gennaio occupano la pagina Facebook "Sei di Busca se...": parlano di abitazioni e appartamenti attenzionate da un gruppo non ben specificato di soggetti, che si è profuso in danneggiamenti - spesso per tentare l'irruzione - e, in alcuni casi, anche in veri e propri furti.



La sensazione di insicurezza degli utenti della pagina è palpabile. Sono state coinvolte fino ad adesso alcune zone del centro, l'area di Madonna del Campanile, corso 25 aprile e via Monte Ollero. L'ultimo è stato segnalato proprio ieri (giovedì 6 gennaio).

"Abbiamo contezza di quanto sta succedendo - assicura il sindaco, Marco Gallo - e ci risultano tre o quattro scenari diversi sui quali i carabinieri locali stanno lavorando. Ma voglio tranquillizzare i cittadini: Busca ha vissuto periodi ben peggiori, dal punto di vista della cronaca, e siamo in una situazione sicuramente diversa rispetto a quella di qualche anno fa".

"I carabinieri sono molto presenti sul territorio comunale nonostante la sua estensione importante - conclude Gallo - . Rimane importante, però, segnalare auto, movimenti e persone sospette per permettere loro di essere il più tempestivi possibile".