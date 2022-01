I Vigili del fuoco in azione

I Vigili del fuoco stanno intervenendo a Busca, in via Trimaglio, per l'incendio di una canna fumaria.

Scattato l'allarme al numero unico per le emergenze 112, la centrale operativa di corso De Gasperi, a Cuneo, ha disposto l'invio sul posto dell'autoscale e della prima partenza di Cuneo, insieme alla squadra dei volontari di Busca.

I pompieri sono al lavoro, per l'estinzione del rogo e le successive valutazioni e messa in sicurezza.