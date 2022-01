Nel 2021 la Polizia Postale piemontese ha indagato 50 persone per sfruttamento sessuale di minori

A spiccare di più, nell'annuale bilancio delle attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni - reso pubblico in questi primi giorni dell'anno, anche con un focus particolare rispetto ai territori di Piemonte e Valle d'Aosta - è senza dubbio l'incremento netto, con conseguente aumento anche degli arresti e delle attività d'indagine, dei reati di sfruttamento sessuale dei minori e adescamento online. In Piemonte, per esempio, si parla di un totale di 18 denunce, 50 persone indagate e 45 perquisizioni eseguite.

Sensibile anche l'aumento dei casi di reati contro la persona commessi attraverso la rete, nello specifico la sextortion e il revenge porn, che in regione contano un totale di 35 casi nei dodici mesi appena passati.

Oltre 500 sono stati i casi di truffe online in materia di e-commerce trattati dagli agenti, con 130 persone deferite all'Autorità Giudiziaria. Oltre 1.000 gli alert relativi alla cybersecurity e 24 gli attacchi informatici che hanno portato a indagare un totale di 10 persone: particolarmente attenzionate le operazioni di conferimento di green pass illegali, sia nel clear che nel dark web. Importante è stato, anche, il monitoraggio delle piattaforme di messaggistica e degli spazi web per sventare manifestazioni di piazza non autorizzate.

Le attività a contrasto del financial cybercrime hanno portato a 76 denunce con 30 soggetti defiriti all'Autorità Giudiziaria e oltre 2 milioni di euro recuperati grazie alle attività.

Importante anche l'attività di sicurezza dei servizi postali - con oltre 3.000 uffici controllat e, circa 600 servizi di pattuglia organizzati - e quella degli incontri con le scuole, svoltisi da remoto: 51 gli incontri, 12.222 gli studenti coinvolti assieme a 541 docenti e 657 genitori.