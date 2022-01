Il clima torna invernale, tempo sereno, ma temperature rigide e vento

L’alta pressione che ha portato la lunga parentesi mite continuerà in modo indiretto a condizionare il tempo anche sulla nostra zona, dove per il week-end sono previste in arrivo correnti più fredde di marca balcanica. Non sono previste precipitazioni se non sui rilievi confinali del Piemonte settentrionale e della Valle d’ Aosta.

In compenso magra consolazione farà più freddo, riportando il clima in una connotazione più stagionale, con vento, gelate anche se lo spettro di una nuova avanzata dell’alta pressione che avrà una funzione di blocco pressorio ad Ovest già aleggia sulla tendenza meteorologica della prossima settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 07 Gennaio a domenica 9 Gennaio 2022

Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, annuvolamenti irregolari al mare e sui rilievi. Gelate estese in pianura

Termometro in discesa su valori più consoni alla stagione

Minime in pianura intorno -4 - -2°C e massime 4- 7°C. Al mare minime intorno 4- 6°C e massime 8-11°C

In pianura forti da Sud Ovest, forti in montagna molto forti sul settore settentrionale, al mare forti da Nord

Da lunedì 10 Gennaio 2022

Cielo poco nuvoloso, con nuovo progressivo aumento della pressione atmosferica e delle temperature

Previsioni locali

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/625-Stagionali_febbraio_2022.html