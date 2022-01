Dopo 63 anni chiude la pescheria Costa Azzurra, un'altra attività storica di Cuneo

Un cartello affisso alla vetrina annuncia la chiusura della pescheria Costa Azzurra di Elio Bruno e Sergio Giubergia.

Dopo 63 anni. "Lo staff ringrazia di cuore tutta l'affezionata clientela", si legge,

Si tratta della chiusura di un'altra storica attività della città di Cuneo. Un punto di riferimento per gli amanti del pesce fresco in via Carlo Emanuele III, al civico 10, a Cuneo.

Cortesia e qualità, oltre ad una vasta scelta di pesce pescato e fresco, i tratti distintivi della pescheria, come evidenzia una signora davanti alla vetrina, sorpresa e dispiaciuta per la chiusura.

Nel centro di Cuneo resta aperta solo un'altra pescheria.