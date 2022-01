Geometri e Superbonus, la sfida per un futuro sostenibile del nostro Paese

La Legge di Bilancio 2022, approvata nel dicembre 2021 ha visto una nuova revisione della gestione fiscale nazionale, tra le novità possiamo positivamente annoverare la proroga delle Agevolazioni Fiscali nel campo dell’edilizia andando a chiarire le innumerevoli “voci e anticipazioni” che si sono susseguite al temine del vecchio anno.

Come noto i Geometri e gli altri Colleghi Professionisti del settore sono e sono stati fortemente impegnati in questa partita che ha mutato interamente il comparto edilizio, andando a rilanciare le attività edili con risvolti fortemente orientati ad una sostanziale ripresa di economia specifica.

“Il Geometra libero professionista, ha saputo reinterpretarsi velocemente e porsi come principale player e punto di riferimento per tutta quella platea di privati e condominii che hanno visto nel Superbonus la concreta possibilità di riqualificare energeticamente e adeguare sismicamente il proprio immobile residenziale” queste le parole del Geom. Massimiliano Dutto, Segretario del Collegio Geometri della Provincia di Cuneo già coordinatore di numerosi eventi formativi sul tema organizzati dal Collegio.

“Il Geometra appunto è stato in grado, con il suo bagaglio professionale e esperienziale, di porsi dapprima come preliminare interlocutore del Committente per la valutazione sulla possibilità o meno di accesso all’agevolazione e successivamente come progettista, Direttore Lavori e Asseveratore dell’intervento, garantendo positivi risultati sia per la committenza che per l’ambiente oltre che per all’economia generale del territorio.

Non dimentichiamo che gli interventi legati al Superbonus 110% sono una occasione importante e probabilmente unica, non solo per il Cittadino di riqualificare energeticamente il proprio edificio ma per il contesto territoriale nel veder riqualificare anche dal punto di vista dell’inserimento nel paesaggio di edifici realizzati in una epoca storica durante la quale questo importante aspetto non era preso adeguatamente in considerazione.

La Cessione del Credito d’Imposta, ha inoltre consentito a tutti i Cittadini, anche quelli con meno capienza fiscale, di accedere a questi incentivi e pertanto andando a permettere interventi su condomini che in alcuni casi versavano in condizioni di manutenzione precarie.

Un importante ruolo del Professionista è stato poi quello della redazione di puntuali Computi Metrici Estimativi indispensabili per effettuare l’asseverazione di congruità economica dell’intervento e scongiurare le note problematiche che il legislatore ha voluto evidenziare con il Decreto Anti-Frode”.

Conclude il Segretario: “Ora che con la Legge di Bilancio l’orizzonte temporale del Superbonus si è allungato, è fondamentale che il Geometra mantenga questo elevato livello di formazione continua, accrescendo giorno dopo giorno il suo bagaglio formativo per garantire la consueta professionalità che da decenni lo contraddistingue”.

Il Collegio Geometri di Cuneo continuerà a perseguire questo impegno, ampliando l’offerta formativa specialistica avvalendosi di prestigiosi relatori e della collaborazione dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale del Piemonte NDR).

Altro obbiettivo del Collegio è quello di contribuire a divulgare sul territorio la “Cultura della Riqualificazione Energetica e Sismica” volta a migliorare il tessuto urbano del nostro Paese attraverso il miglior benessere abitativo dei suoi abitanti oltre alla sicurezza degli immobili anche per gli aspetti anti-sismici”.

In estrema sintesi le principali novità della Legge di Bilancio prevedono, in campo residenziale:

· la proroga al 31.12.2022 degli interventi sulle abitazioni unifamiliari (con il 30% realizzato entro il 30 giugno)

· la proroga a tutto il 2023 degli interventi sui Condominii e case pluri-famigliari, è previsto inoltre una riduzione degli incentivi per gli anni successivi per l’anno 2024 al 70% e per l’anno 2025 al 65%

Tutti gli interventi potranno inoltre contare sulla eventuale Cessione del Credito e/o lo Sconto in fattura.