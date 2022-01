A Boves "manovre" di metà mandato: Enrica di Ielsi cede il posto in giunta a Raffaella Giordano

Come previsto e come da programma, lo scorso martedì 4 gennaio, la Giunta del Comune di Boves è stata "ritoccata" per affrontare la seconda metà del mandato, iniziato con le elezioni del maggio 2019.

Enrica Di Ielsi non sarà più assessore, essendosi dimessa, mantenendo però tutte le deleghe: Sociale, Sanità, Rapporti con enti e scuole di formazione professionale, Nonni Vigile, Parco giochi, Manifestazioni Istituzionali e Gemellaggi, Pari opportunità. Non solo, la Di Ielsi è la nuova presidente della Scuola di Pace di Boves.

Al suo posto, in Giunta, entra Raffaella Giordano, consigliera dimissionaria e pertanto assessore esterno. Manterrà le deleghe: Manifestazioni, Fiere e Mercati, Turismo, Cultura, Gemellaggi, Commercio.

La sostituirà, in consiglio, Irma Goletto, che il 5 gennaio scorso si è dimessa dal consiglio di amministrazione della scuola materna.