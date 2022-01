Alba Calcio, la gioia del presidente De Bellis dopo la conquista della Coppa Eccellenza: "Che emozione, una vittoria di tutto il gruppo!"

Dolce, dolcissimo risveglio per l'Alba Calcio, che ha iniziato l'anno conquistando la Coppa Eccellenza Piemonte grazie alla vittoria sul Borgaro nella finale disputata a Vinovo.

Un successo storico, ottenuto attraverso un memorabile cammino culminato con il 3-1 (dopo i supplementari) firmato da Delpiano, Erbini e Galasso (doveroso citare i marcatori della finalissima così come il portiere Corradino, altro grande protagonista con le sue parate).

Progetto nato da poco, proseguendo sulla scia ed ereditando la categoria del Corneliano Roero, ma già capace di imporsi in una manifestazione di così alto livello.

Il giorno dopo è ancora forte l'emozione nell'animo del presidente Gianni De Bellis, che poco meno di un anno fa assumeva la carica lasciata vacante da Daniele Sobrero, defilatosi per fare fronte ai sempre più pressanti impegni politici.

De Bellis: "Quello di oggi è stato davvero un bellissimo risveglio. Abbiamo ricevuto complimenti a 360 gradi ed è una enorme soddisfazione. Tengo a sottolineare che è una vittoria di tutti: dirigenti, allenatori, staff, giocatori, collaboratori, tifosi, settore giovanile. Il valore di questa coppa è immenso, il progetto è nato ad agosto e siamo riusciti a costruire un grande gruppo. Proprio la coesione del gruppo ci ha portato qui ed è una soddisfazione per tutti, un motivo di orgoglio per le città di Alba e Corneliano. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito. Ieri, ad un certo punto, quasi non capivo più nulla. E' stato tutto splendido, la partita, la premiazione, l'entusiasmo dei ragazzi. Abbiamo battuto una squadra forte, va detto. Mister Telesca con il suo staff è stato un valore aggiunto, determinante. Naturalmente ora guardiamo avanti. La Coppa prosegue con le fasi nazionali ed il campionato è altrettanto importante, così come il settore giovanile."