Bocce, volo: Saluzzo, torna l'appuntamento con il Memorial Pinin e Carlo De Chiesa

Scatta lunedi 10 gennaio alle ore 21, a Saluzzo, presso la Bocciofila Auxilium Saluzzo, il Memorial Pinin e Carlo De Chiesa, giunta alla edizione numero 47 per la specialità volo.

La prestigiosa competizione notturna saluzzese torna in campo dopo due anni: nel 2020 l’edizione numero 46 fu stoppata causa Covid, mentre nel 2021, sempre per l’emergenza sanitaria in corso, non venne disputata.

Venti le formazioni iscritte, si gioca a quadrette. Alla competizione l’accesso al pubblico sarà consentito solo con le attuali normative governative emanate anti Covid che il mondo sportivo stà vivendo per via della situazione sanitaria.

L’edizione numero 45 datata 2019, fu vinta dalla quadretta della Perosina Boulenciel con Carlo Negro, Vanni Collet, Mauro Carello e Patrick Bert che in finale superarono per 11° 9 la formazione della Bocciofila Roretese griffata Banca di Cherasco Credito Cooperativo scesa in campo con Gianfranco Zorgnotti, Giorgio Rainero, Giacomo Mana e Roberto Doria con la direzione arbitrale di Gabriele Minetti.