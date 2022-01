Sci alpino: Fabio Allasina sugli scudi in Val Palot

(Fabio Allasina in una foto di repertorio)

Giovedì 6 gennaio in Val Palot si è disputato un doppio Slalom FIS maschile. Nella prima gara successo del francese Sacha Dimier Chambet (Club des Sport de Val Cénis) con il tempo totale di 1’,18”,39/100 e con 36/100 di vantaggio su Stefano Pizzato (Fiamme Oro). Terzo a 50/100 l0altro francese Thomas Lardon (Ski Club Alpe d’Huez).

Buon nono posto per il cuneese Fabio Allasina (Ski College Limone) a 2”,02/100, con il primo posto tra gli Aspiranti.

Carlo Cordone (Mondolé Ski Team) si è classificato undicesimo, Davide Damanti (Sansicario Cesana) diciannovesimo, Leonardo Rigamonti (Fiamme Gialle) ventesimo, Leonardo Clivio (Golden Team Ceccarelli) venticinquesimo.

Stefano Pizzato si è rifatto nella gara 2, chiudendo con il tempo totale di 1’,19”,19/100. Alle sue spalle il transalpino Thomas Lardon a 2/100 e terzo Davide Leonardo Seppi (Fiamme Gialle) a 10/100. Tredicesimo posto per Stefano Cordone (Mondolé Ski Team), quattordicesimo per Davide Damanti, venticinquesimo per Francesco Magliano (Mondolé Ski Team).