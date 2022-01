Volley maschile A2 - Cuneo, mercoledì 12 il recupero della prima di ritorno contro Cantù

La Lega pallavolo maschile ha ufficializzato la data del recupero della prima giornata del girone di ritorno per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo che ospiterà il Pool Libertas Cantù mercoledì 12 gennaio alle ore 20.00 di fronte al proprio pubblico.

Essendo il primo confronto di questo 2022 sarà MATCH DAY Cuneo Volley.

Ci sembrava giusto iniziare il nuovo anno tutti insieme, dedicando la partita al mondo biancoblù, ad ogni suo atleta, alle famiglie, agli allenatori, collaboratori, soci, sponsor, sostenitori e appassionati.

Appresa l’ufficialità ecco le parole del tecnico cuneese, coach Roberto Serniotti: «Incrociando le dita mercoledì si rigioca. Siamo tutti particolarmente motivati, anche perché non è facile allenarsi senza lo stimolo della gara ufficiale. Con Cantù son sempre lunghe battaglie e sarà così anche questa volta. Spero che nonostante l'impegno infrasettimanale venga più gente possibile al palazzetto perché in casa il contributo dei nostri tifosi è fondamentale».

La compagine canturina allenata da coach Battocchio, dopo il fermo per Covid, ospiterà Ortona nell’anticipo di domani (8 gennaio) e il prossimo weekend sarà a Lagonegro. Arriverà quindi al confronto infrasettimanale con una giornata giocata in più rispetto ai cuneesi, che attualmente si trovano al secondo posto della classifica con 24 punti, mentre i lombardi a oggi sono ottavi con 18 punti.

La prevendita online verrà attivata da lunedì mattina e lo sarà fino alle ore 12.00 di mercoledì 12 gennaio su www.liveticket.it; un servizio comodo ed efficace per scegliere direttamente il proprio posto in tribuna, vicino ai propri amici e/o parenti. Per chi dovesse decidere all’ultimo minuto di partecipare alla partita, dalle ore 18.30 potrà recarsi dalla biglietteria del palazzetto. La partita sarà trasmessa in Diretta YouTube sul canale Volleyball Word. Inoltre i ragazzi di coach Serniotti, scenderanno in campo domenica 16 gennaio alle ore 18.00 a Caorle, ospiti dell’HRK Diana Group Motta.