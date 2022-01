Volley maschile A2 - Mondovì prepara la sfida con Lagonegro, Denora: "Gara molto importante per la nostra classifica"

Dopo il rinvio della partita in programma domenica 2 gennaio Kemas Lamipel S. Croce - VBC Synergy Mondovì, valevole per la prima giornata del girone di ritorno del Campionato di serie A2 Maschile Credem Banca, dovuta alla positività al covid di più di tre giocatori della formazione toscana, il VBC SYNERGY MONDOVI’ tornerà in campo domenica 9 ospitando al Pala “Nino Manera” il Cave del Sole Lagonegro allenato dall’ ex Mario Barbiero (fischio d’ inizio alle ore 16).

In classifica generale i lucani, che nell’ ultimo turno hanno piegato per 3-2 il Delta Group Porto Viro, si trovano al nono posto con 17 punti su 13 partite giocate (6 vittorie e 7 sconfitte), a + 2 su Brescia, a +4 su Siena (che però ha giocato una partita in meno) ed a +9 su VBC Synergy ed Ortona, anche esse con una partita in meno.

Coach Mario Barbiero può contare sulla diagonale formata dal palleggiatore Matteo Pistolesi, ex di turno, e sull’ opposto Andrea Argenta, attaccante principale della formazione lucana ed ex di Trento, Calci, Ravenna e Modena, sui centrali Bonola, ex di Cuneo, Scanzorosciate, Taviano e Monza, e sul polacco Maziarz, sugli schiacciatori Milan, ex di Padova, Siena e Brescia, Di Silvestre, ex di Civitanova, Potenza Picena e S. Croce, ed Armenante, al secondo anno a Lagonegro e con un passato a Vibo Valentia, mentre come libero gioca Hoffer.All’ andata la partita fu una vera maratona, molto combattuta e sofferta, fra due squadre che si equivalsero: i monregalesi partirono forte e si aggiudicarono i primi due set 28-26 e 25-22, poi i lucani conquistarono ai vantaggi sia il terzo (32-30) che il quarto 28-26, mentre vinsero il quinto 15-10.

“Siamo in una fase in cui si naviga a vista –commenta coach Francesco Denora - e bisogna farsi trovare pronti ad ogni evenienza. E’un momento in cui bisogna esser bravi ad adattarsi alle situazioni che si vengono a creare e vince chi è più bravo e più reattivo a farlo. Ci aspetta una gara molto importante per la nostra classifica per sperare ancora nella salvezza. Lagonegro è una squadra molto ben organizzata, con giovani ormai affermati e di ottimo livello. Bisognerà prestare molta attenzione alle doti offensive di Argenta e Milan e limitarli il più possibile col muro e la difesa. Ricordiamo ancora con l'amaro in bocca l'epilogo della gara di andata e vogliamo assolutamente rifarci”.

In questa partita i punti in palio per la formazione monregalese valgono davvero doppio, poiché una vittoria piena significherebbe accorciare sensibilmente sui lucani in particolare e su chi sta davanti in generale (ricordiamo che se fra l’ undicesima e la dodicesima ci sono meno di 3 punti di distacco queste due compagini disputano i play-out per la salvezza, ossia lo scontro diretto con gara 1 in casa dell’ undicesima, gara 2 in casa della dodicesima ed eventuale gara 3 nuovamente in casa dell’ undicesima) e pertanto sarà fondamentale riuscire a contenere gli errori gratuiti ed i regali, migliorando l’ efficacia soprattutto sulle palle rigiocate, che devono assolutamente essere sfruttate meglio rispetto a quanto fatto sino ad ora.

Per il VBC Synergy sarà sicuramente molto importante l’ apporto che potrà offrire il nuovo regista Piazza, che porta nuove varianti tattiche ed esperienza al gruppo, nonché il pieno recupero sia di Meschiari, in grado di offrire maggiori e diverse soluzioni in attacco, che del centrale Catena.