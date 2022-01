Nel nuovo decreto, tra scadenze e novità, c'è spazio anche per le carceri.

Dal 20 gennaio, infatti, per i colloqui visivi in presenza con i detenuti è richiesto il green pass di base all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Un grande risultato per l'Osapp, l'organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria.