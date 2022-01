Covid e Green Pass, pubblicata lista di avvocati “anti-regime”: sei sono in Piemonte

No Green Pass in marcia

Sono sei in Piemonte i nomi degli avvocati definiti “anti regime”. A rivelarlo una lista che circola in queste ore nelle chat e sulle pagine social No Vax.

I professionisti, sarebbero disposti a patrocinare cause legali contro i provvedimenti di Governi e Regioni circa le politiche anti Covid. Tra i nomi segnalati non mancano quelli di alcuni legali che, negli ultimi due anni, oltre a prendere posizioni pubbliche con video e messaggi, hanno ingaggiato battaglie giudiziarie, diventando popolari negli ambienti No Vax e No Green Pass.