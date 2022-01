Grinzane Cavour: in primavera il primo lotto lavori dell'atteso scolmatore

Sotto il castello di Grinzane Cavour è tempo di guardare ai progetti 2022, ed a quelli che, durante l’anno, si potranno inserire nel piano PNRR.

Sono tre per ora i progetti principali che inizieranno nei primi mesi dell’anno. Li illustra il sindaco Gianfranco Garau: «Nell’ultimo consiglio comunale di fine anno, abbiamo approvato il bilancio 2022 che rispecchia indicativamente quello del 2021. Le imposte non hanno subito variazioni e sono rimaste invariate.

Nei primi mesi dell’anno abbiamo tre lavori importanti da mettere in pista, di cui due grazie ad una variazione di bilancio: la sostituzione di circa 150 punti luce nel paese, per un valore di 100 mila Euro (20 mila Euro da fondi comunali), per migliorare l’aspetto energetico dell’illuminazione pubblica, e la realizzazione del secondo lotto di via Garibaldi per abbellire la via e renderla più sicura, con la sostituzione di paletti dissuasori, nuove aiuole e piante, per un totale di spesa di circa 40 mila Euro. In Grinzane invece miglioreremo la segnaletica antivelocità per circa 6 mila Euro di investimento».

Ma il piatto più prelibato si consuma in Piana Gallo: «Nei primi mesi dell’anno, prosegue il sindaco Gianfranco Garau, inizieranno i lavori del primo lotto per la realizzazione dello scolmatore, per un importo di 1 milione di Euro, su un opera che richiederà circa 1.9 milioni di Euro di investimento, già totalmente finanziati. Si tratta di un aspetto molto importante per la sicurezza della zona della Parea, così da evitare inondazioni e disagi causati in passato da eventi atmosferici straordinari che, purtroppo, sembrano diventare sempre più frequenti».

E si guarda anche al PNRR per il 2022: «Attendiamo i 50 mila Euro dal Ministero che investiremo in manutenzione straordinaria, e rifaremo il pavimento del parcheggio sopraelevato di via dell’Asilo. Verso metà anno sapremo quale sarà l’avanzo di amministrazione così da definire come utilizzarlo in conto capitale».