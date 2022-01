Presepi a Boves e Fontanelle: si chiude il 9 gennaio

L’esposizione bovesana di presepi è ritornata, in Santa Croce, con "il Bucaneve", ora affiancato dalla Pro Loco di Sant'Anna. Una ottantina di opere (alcune di grandi dimensioni, inclusa una a grandezza naturale in legno) è visitabile sino al 9 gennaio, sabato e festivi dalle 15 alle 18. Informazioni si possono avere in biblioteca, telefonando allo 0171.391834, o allo 0171.387747. La collaborazione è con il Comune e i commercianti bovesani de "La Sporta". La premiazione è stata fissata nello spazioso Auditorium Borelli, alle 17 di domenica 9. Le offerte raccolte andranno alla suora missionaria bovesana Ivana Cavallo, a Zalalabad, in Kirghizistan.

A Fontanelle l’iniziativa, «Presepi...amo», per bambini e ragazzi sin ai quattordici anni (ma aperta, «fuori concorso», anche ad adulti), organizzata dalla Parrocchia, è nella nella chiesa di San Lorenzo, con ventina di opere, vero inno alla creatività (utilizzando ogni materiale, dalle patate, alle nocciole, alle pigne...), visitabile sin al 9 gennaio (all’ingresso son alcune delle più belle macchine storiche del mondo contadino, dalla imponente collezione del frazionista Luigi Varrone). La premiazione (giuria esterna e qualificata), con riconoscimenti e ringraziamenti a tutti i partecipanti, è stata dopo la Messa pomeridiana del 6 gennaio.