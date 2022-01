"Presepi in Crusà" a Beinette: premiazione il 9 gennaio

Gli animatori dell’Oratorio beinettese, che su tanti giovani e attivi volontari possono contare, stanno riproponendo in presenza la sempre ricca, allestita con fantasia e creatività, quinta esposizione di "Presepi in Crusà", a Beinette, con tanta attenzione alle norme sanitarie (in una situazione in costante peggioramento).

Aperta dal 24 dicembre, sarà visitabile sino a questa domenica 9 gennaio (dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.30, come sabato), nella chiesa della Confraternita di Santa Croce, in via Roma 8. La premiazione è fissata per domenica 9 gennaio alle 17.30.