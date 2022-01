Bra, nuova sede per il circolo del Partito Democratico “Angelo Vassallo”

Nuova sede per il circolo del Partito Democratico di Bra. Il quartier generale si è spostato in via Rambaudi, al civico 3, mantenendo sempre l’intitolazione ad “Angelo Vassallo”, il sindaco pescatore barbaramente ucciso il 5 settembre 2010 da mani purtroppo ancora ignote alla giustizia.

Quello che non è cambiato, infatti, è lo spirito che ha animato l’attività esercitata per oltre dieci anni nella storica sede di via San Rocco, dove sono stati battezzati tre successi elettorali comunali e il recente ingresso di Bruna Sibille nel consiglio provinciale.

La nuova location continuerà a rappresentare un punto di confronto politico e di discussione con i cittadini sulle questioni che riguardano la collettività locale; non solo un luogo fisico, ma la sede di confronto, discussione, analisi dei problemi ed elaborazione politica.

Soddisfazione per tutto l’ambiente del circolo, guidato da Roberto Carena, Iman Babakhali e Walter Gramaglia con la missione di testimoniare nel quotidiano che il Partito Democratico è sempre a disposizione, per ascoltare i bisogni delle persone e farsene carico.

Un bel modo per onorare i temi che hanno caratterizzato l’azione amministrativa del Sindaco pescatore e per tenere vivo il suo ricordo.