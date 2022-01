Racconigi: sale la febbre da voto, scricchiola la maggioranza di “Officina”

All’ombra del castello si registrano scricchiolii sinistri in vista delle elezioni amministrative che nella prossima primavera vedranno Racconigi chiamata alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale.

Dicevamo scricchiolii “sinistri” perché Giorgio Tuninetti, l’ultimo storico esponente della sinistra racconigese, che sedeva nei banchi di maggioranza con delega al Personale e all’Ambiente, si è chiamato fuori nel corso dell’ultima seduta di Consiglio.

In occasione dell’approvazione del bilancio, a ridosso della fine dell’anno, Tuninetti si è dissociato dalla maggioranza.

Giorgio Tuninetti è un dottore commercialista e quindi di bilanci se ne intende, ma non è tanto l’aspetto tecnico che conta in questo frangente, quanto quello politico, essendo lui l’ultimo erede politico del sindaco comunista e partigiano Beppe Marinetti, icona dell’Anpi provinciale e della sinistra cuneese.

Nel 2017, l’attuale sindaco, Valerio Oderda, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, era riuscito nel miracolo di mettere insieme esponenti della destra e della sinistra racconigese varando un’inedita formula civica al governo della città.

Oderda, a capo di “Officina Racconigi”, aveva vinto col 38,15% avendo la meglio sui suoi competitor civici: Adriano Tosello (29,61%) e Gianpiero Brunetti (25,29%) e Niko Bissardella (6,93%) del Movimento 5 Stelle.

Per Oderda, intenzionato a ripresentarsi al giudizio dei racconigesi per un secondo mandato, il venir meno di Tuninetti è un campanello d’allarme per la sua “Officina”, contenitore in cui finora avevano convissuto esponenti di Fratelli d’Italia ed ex Pci.

Ora è da capire se l’attuale vicesindaco, Alessandro Tribaudino, ex sindacalista Cgil, si ricandiderà oppure se anche lui, seguendo le orme di Tuninetti, si ritirerà a vita privata.

La situazione politica, nella città del castello, resta quanto mai complicata.

Avremo modo, nelle settimane a venire, di provare a capirne di più.

Per ora basti dire che l’avversario più temibile per Oderda – secondo le voci che circolano in città – sarebbe una donna, Patrizia Gorgo, avvocato, di area centrodestra moderata, eletta nella lista Tosello.

Sinistra e centrosinistra pare abbiano iniziato prove di dialogo per un riavvicinamento che non appare tuttavia agevole visti i precedenti.

Anche perché Gianpiero Brunetti, ex sindaco di centrosinistra, dopo essere stato messo ai margini dal Pd per ragioni che non sono mai state chiarite, pare intenzionato a ripresentarsi.

Ma questa volta – se riuscirà nell’intento di mettere insieme una sua squadra – è certo che la farà distinta dal Pd e dalla sinistra, pur essendo da sempre vicino al senatore Pd Mino Taricco.