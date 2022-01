Bonelli: il giudizio degli studenti delle classi quinte

E’ stato chiesto ad alcuni ragazzi delle classi 5° di esprimere il loro personale parere sull’esperienza scolastica finora vissuta al Bonelli. Sono importanti le valutazioni oggettive degli alunni in quanto permettono all’istituzione scolastica, intesa anche come corpo docente, di conoscere i propri punti di forza e/o di debolezza. Inoltre, una chiara conoscenza della situazione permette di migliorare l’offerta formativa proposta al fine di garantire a tutti gli iscritti il successo che meritano.

Iniziamo, pertanto, riportando il giudizio di Alissa Serra (5A AFM):

"Con emozione cerco di esprimere la mia esperienza relativa ai cinque anni trascorsi all'interno di questa scuola. Capisco la grande indecisione di chi si trova di fronte ad una vasta quantità di scuole, ognuna con diverse ma simili proposte, soprattutto perché a quattordici anni spesso non si sa chi si voglia diventare. Grazie al Bonelli sento di essere cresciuta sotto differenti aspetti, con orgoglio e sincerità ritengo di sentirmi un cittadino consapevole, di essere cresciuta in quanto persona e di aver ricevuto un'ottima qualità di formazione. È una scuola che richiede impegno, dedizione e costanza. Mi sento orgogliosa di far parte di questa scuola che profuma di famiglia: l'attenzione rivolta ad ogni singolo studente che viene accompagnato nell'approccio allo studio e nel percorso di crescita personale, è sicuramente un evidente punto di forza e fonte di stima dell'Istituto. Io credo molto in questa scuola, spero che tanti ragazzi ripongano come me fiducia in questo ambiente che forma tecnici molto richiesti così come degli ottimi candidati per qualsiasi facoltà universitaria. Con i migliori auguri per il futuro, Buona scelta ragazzi".

Segue l’opinione di Andrea Gastaldi (5C AFM), studente inserito in: “Progetto Atleta agonistico a livello nazionale”:

“La prima volta che sono entrato in questa scuola, nel 2017, mai avrei pensato di ritrovarmi a fare, 5 anni dopo, il rappresentante d’istituto. Sono stato catapultato in un mondo nuovo, dove conoscevo pochissime persone e dove tutto mi sembrava diverso. Col passare del tempo, però, ho imparato a conoscere e a immergermi nell’ITC Bonelli. Ho costruito solide conoscenze e bellissime amicizie, ho scoperto nuove materie che mi permettono di capire e interpretare la realtà, ho avuto insegnanti che mi hanno aiutato a formare sia lo spirito critico che l’autonomia personale e, nel contempo, ho potuto continuare a coltivare le mie passioni sportive. Sicuramente, tutto ciò non sarebbe potuto accadere se il più giovane me avesse deciso diversamente, ma credo di poter dire oggi, vedendo ciò che sono e ciò che ho fatto e sto facendo, che iscrivermi a questa scuola sia stata la scelta giusta”.

La parola a Samuele Tripodi (5A AFM):

“Descrivere la mia esperienza al Bonelli in poche righe non è facile: è una scuola che mi ha dato tanto e ora che sono arrivato all’ultimo anno, posso solo essere più che soddisfatto del percorso che compiuto, ricco di emozioni, risate, momenti belli e difficili; la scuola non è solo studio, ma anche molto altro. Sono cresciuto e maturato, ho imparato e fatto tante esperienze. Non nascondo che a “Ragio” si debba studiare, ma vi assicuro che tutto lo sforzo è ben ripagato. Il Bonelli è e sarà per sempre un ottimo biglietto da visita per affrontare il mondo del lavoro perchè vi rende persone capaci, determinate e responsabili”.

E ancora... Audisio Francesco (5C AFM):

“La mia esperienza all’interno del Bonelli è stata positiva. Come tutti sappiamo, da quest’anno scolastico l’offerta formativa è stata ampliata con due nuovi corsi ma, per quanto riguarda la mia personale esperienza, darò un commento personale sul percorso “tradizionale”: nel biennio viene data la possibilità agli studenti di interessarsi non solamente alle canoniche materie (ad esempio economia aziendale), ma anche a materie secondarie che poi vengono perse nel triennio (come chimica, fisica, biologia e geografia). Questa formazione di base fornisce le risorse a noi studenti per affrontare il triennio che verte, invece, su discipline più specifiche. Tra i tre percorsi formativi del triennio (AFM, SIA, RIM) io ho scelto il primo e penso che sia stata la scelta migliore per me; personalmente, infatti, volevo un indirizzo che mi desse ottime basi di economia aziendale con accenni agli aspetti finanziari e di marketing con poi la possibilità di scegliere un’università diretta verso l’ambito economico-finanziario. Il Bonelli è la scuola che alla fine del percorso offre veramente le due possibilità di scelta: un diploma spendibile immediatamente nel mondo del lavoro e la possibilità di scegliere qualsiasi università: infatti, non sono pochi i ragazzi e le ragazze che scelgono facoltà totalmente diverse dall’ambito economico aziendale e che poi hanno successo negli studi universitari. Infine, è da segnalare l’ottimo clima scolastico e la disponibilità di tutti tra professori, studenti, personale ata ecc. ad aiutarsi reciprocamente (ad esempio, con l’offerta di sportelli di recupero completamente gratuiti al pomeriggio con i professori). Per riassumere, direi quindi che la scelta di iscriversi al Bonelli sia la migliore per tutti, diplomati e /o futuri laureati”.