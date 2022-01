Il Comune di Argentera ha donato computer portatili agli studenti del paese

I ragazzi in età scolare, residenti ad Argentera, hanno ricevuto come “dono della Befana”, un computer portatile.

“L’amministrazione - ha spiegato il sindaco Monica Ciaburro - ha ritenuto giusto dare una mano alle famiglie in questo periodo così difficile, fornendo agli studenti un mezzo di studio ormai indispensabile, soprattutto in previsione di una possibile didattica a distanza”.

Otto gli studenti che hanno ricevuto il computer, acquistato con parte del “Fondo Covid”, destinato per supportare i cittadini ad affrontare la pandemia. Il Comune per i computer ha speso circa 10 mila euro.

Alla cerimonia di consegna, oltre al sindaco Ciaburro, erano presenti i consiglieri Orazio Javelli e Fabio Grandolfo, nonché il dirigente vicario dell’Istituto comprensivo Lalla Romano di Demonte, Anna Carducci.

“Con i fondi Covid - prosegue il primo cittadino di Argentera - abbiamo acquistato anche una stampante per l’ambulatorio medico e numerose colonnine, una ventina in tutto, porta disinfettante per i commercianti, la Chiesa ed il Comune”.

“Inoltre - conclude Monica Ciaburro - la consegna dei pc agli studenti nel giorno dell’Epifania, ha anche voluto ricordare una donna che ha dato molto alla nostra comunità, che è venuta a mancare qualche giorno fa, Anna Viale che il 6 gennaio si trasformava nella Befana del paese e distribuiva dolci e sorrisi”.