Istituto Comprensivo G. Giolitti di Dronero: aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2022/23

A Dronero, da martedì 4 gennaio, è stata aperta la piattaforma per l’iscrizione all’Istituto Comprensivo “G Giolitti” - anno scolastico 2022/23,

Per le scuole dell’Infanzia di Morra Villar San Costanzo, Roccabruna, Oltre Maira e Capoluogo di Dronero l'iscrizione avviene tramite modulo digitale elaborato dalla segreteria didattica, in sostituzione del modulo cartaceo.

L'iscrizione, invece, per le scuole primarie di Prazzo, San Damiano Macra, Roccabruna, Dronero Capoluogo, Oltre Maira, Pratavecchia e Villar San Costanzo, come anche per le scuole secondarie di Dronero e Stroppo, avviene esclusivamente in modalità digitale attraverso l’applicativo del Ministero.

Per utilizzare il sistema occorre accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline e registrarsi, indicando una casella di posta elettronica: su quest'ultima arriverà la conferma della registrazione, a quel punto si potrà effettuare l’iscrizione.

Coloro che sono in possesso di una identità digitale (Spid, Cie, Eidas) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

Le certificazioni DSA, BES e disabilità dovranno essere consegnate direttamente alla segreteria della scuola. Le famiglie che necessitano di supporto possono prenotare un appuntamento con la segreteria, che fornisce un servizio di supporto.

E’ possibile presentare domanda per una sola scuola. Il termine ultimo per effettuare l'iscrizione in una delle scuole dell'Istituto Comprensivo è venerdì 28 gennaio.