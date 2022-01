Se lo puoi sognare, lo puoi realizzare! Fare del bene, fa sempre bene!

In questi 27 anni abbiamo imparato che “fare del bene, fa sempre bene”, ma anche che “i sogni, se ci credi fortemente, prima o poi si realizzano”!

Come sapete, il Sogno più grande si è realizzato con l’inaugurazione della nostra Palestra Inclusiva e poi della Palestrina, la zona open-space, l’ufficio e l’appartamento.

Ma ora c’è bisogno di migliorare e guardare al futuro e a nuovi obiettivi!

Vota e se puoi… fai la tua donazione cliccando qui! 150 ragazzi speciali hanno bisogno di te!

Il primo obiettivo è far si che il nostro sogno diventi ecologicamente sostenibile in modo che possa far del bene al Mondo e alle generazioni future grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della Palestra, ma questo ci aiuterebbe anche con i costi di gestione, che per una associazione di volontariato è davvero importante.

Il secondo obiettivo è riuscire a sistemare e ristrutturare la zona esterna, in modo che possa essere utilizzata anche nel periodo estivo. Un luogo dove poter giocare a calcio balilla e ping-pong, ma anche leggere un libro o chiacchierare facendo un pic-nic.

Grazie a Unicredit e alla campagna “1 voto, 200.000 aiuti concreti“, puoi votare la nostra associazione e far sì che i nostri obiettivi siano davvero più vicini… e se vuoi, unendo una donazione da 10 euro, il tuo voto diventerà di 6 punti anziché 1!

Per maggiori informazioni, puoi contattare Valentina al 351-6036063

Sito internet http://www.amicosport.org/