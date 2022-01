Volley: fermi fino al 21 gennaio i campionati regionali di Serie C e D

Dopo lo stop da parte della Federazione Italiana Pallavolo ai Campionati giovanili fino al 23 gennaio 2022, si fermano, almeno fino al 21 gennaio, anche i campionati regionali di serie C e D.

Il Consiglio Regionale del Piemonte della Fipav, preso atto del continuo aggravarsi della situazione pandemica e dell’ aumento di casi di conclamata positività al Covid-19 o di quarantena ed isolamento fiduciario e in considerazione del prevalente interesse pubblico alla salute di tutti i cittadini, ha deciso la sospensione e il rinvio di tutti gli incontri dei campionati di serie C e D maschili e femminili.

L’attività agonistica riprenderà, salvo diverse indicazioni, sabato 22 gennaio 2022 con le gare della 13^ giornata di Serie C Maschile.

Inoltre, la Federazione Medico Sportiva Italiana ha elaborato il nuovo protocollo “𝗥𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻 𝗧𝗼 𝗣𝗹𝗮𝘆” per la ripresa dell’attività sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-19. Il documento, in linea con le più recenti decisioni assunte dal Governo contro la diffusione dei contagi da Covid-19, tiene conto del mutato contesto sanitario nazionale e dell’avanzamento della campagna vaccinale. L’obiettivo, in accordo con il CONI è quello di favorire la ripresa dell’attività sportiva dopo infezione da SARS-CoV-2 in condizioni di sicurezza per l’atleta.

La news completa sul "Return To Play" sul sito della Federazione: https://bit.ly/3G6SaNS